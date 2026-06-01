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Los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia Iván Cepeda (izq) y Abelardo de la Espriella. (EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.).
Los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia Iván Cepeda (izq) y Abelardo de la Espriella. (EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.).
Por Agencia EFE

El candidato izquierdista Iván Cepeda retó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella a celebrar un debate electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en el que ambos se disputarán la Presidencia de Colombia.

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