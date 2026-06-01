El candidato izquierdista Iván Cepeda retó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella a celebrar un debate electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en el que ambos se disputarán la Presidencia de Colombia.
“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, escribió Cepeda en X, donde añadió que las condiciones del encuentro serán acordadas por representantes de ambas campañas.
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La propuesta supone el primer intento formal de organizar un debate entre los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta, después de que durante la primera fase de la campaña los candidatos presidenciales no lograran ponerse de acuerdo para celebrar un cara a cara.
El desafío llega un día después de que De la Espriella se impusiera en la primera vuelta con 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) obtenidos por Cepeda, una diferencia de 673.138 votos, equivalente a 2,84 puntos porcentuales, según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional.
La segunda vuelta enfrentará así al candidato del movimiento Defensores de la Patria y al aspirante del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, en una campaña que comenzó marcada por la polarización y los ataques mutuos.
En sus discursos de la noche electoral, ambos endurecieron el tono. De la Espriella calificó a Cepeda de “narcoterrorista” y le exigió reconocer los resultados, mientras que el candidato oficialista cuestionó el pasado profesional de su rival y volvió a insistir en la necesidad de revisar el escrutinio oficial.
Por el momento, De la Espriella no ha respondido públicamente a la invitación formulada por Cepeda.