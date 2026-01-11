Ecuador: Hallan cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Manabí

Escucha la noticia
La policía de Ecuador encontró el domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en una playa turística de pescadores en el suroeste de Ecuador, inmersa en una ola de violencia armada.
Investigadores realizaron en la mañana “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que se encontraban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel en Puerto López, en la provincia de Manabí, detalla un informe policial al que tuvo acceso la AFP.
La ciudad es un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas que en las últimas semanas atraviesa una ola de homicidios atribuida a enfrentamientos entre bandas locales.
Información en desarrollo...
