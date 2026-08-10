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Resumen

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El terremoto registrado en Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador. (USGS).
El terremoto registrado en Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador. (USGS).
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito.

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