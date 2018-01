Maduro ataca a Trump por insultos contra Haití y El Salvador

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió el viernes a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) solidarizarse con Haití y El Salvador, "agredidos" por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien los llamó "países de mierda".



"Es importante que el ALBA ratifique su solidaridad con los pueblos agredidos por Trump: Haití, El Salvador, Centroamérica. Primero viene la palabra de desprecio, luego las amenazas y luego las acciones", dijo Maduro, en una reunión del consejo político del organismo en Caracas.



Trump se refirió repetidamente a Haití, El Salvador y naciones africanas como "países de mierda" durante una reunión el jueves en la Casa Blanca con legisladores para discutir sobre inmigración, según reportaron medios estadounidenses y personas que participaron en el encuentro.



"Para esas expresiones supremacistas raciales fascistas, como la que tuvo ayer el presidente Donald Trump, nuestros pueblos no valen nada", acotó Maduro en la cita del ALBA - Tratado de Comercio de los Pueblos.



El mandatario venezolano pidió a los países del ALBA (Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias islas del Caribe) "que la agresión, el desprecio y el racismo" de Trump y del "imperialismo" los cohesionen y fortalezcan.



"¿Qué le ofrece el imperialismo a nuestro pueblo? Nada, más que no sea sumisión de nuestros líderes, de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas oprimidas", añadió el mandatario.



Frente al escándalo mundial, Trump trató este viernes de marcar distancia y recurrió dos veces a Twitter para negar las declaraciones: primero admitió que en la reunión se dijeron cosas "duras", pero aseguró que "ese no fue el lenguaje utilizado".



Luego afirmó que no dijo nada "despectivo" sobre Haití.



Pero el senador demócrata Dick Durbin, quien estuvo presente en el encuentro, reiteró que el presidente se refirió repetidamente a "países de mierda" durante la reunión.



El gobierno de Haití consideró este viernes "inaceptables" y "racistas" las declaraciones, mientras que El Salvador pidió respeto a la "dignidad de su noble pueblo".



La Unión Africana, por su parte, calificó de "hirientes y "perturbadoras" las palabras del mandatario estadounidense y Naciones Unidas consideró "escandalosos y vergonzosos" los comentarios.



Fuente: AFP