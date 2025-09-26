Netanyahu aparece en la ONU con un QR de una web con imágenes sangrientas del 7 de octubre

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intervino este viernes en la Asamblea General de la ONU con un código QR en la solapa que lleva a una página web con imágenes explícitas y muy sangrientas de las matanzas de Hamás perpetradas el 7 de octubre de 2023.

Tras escanear y abrir el código QR aparece un mensaje de advertencia que asegura que la página tiene “contenido explícito” y “violencia extrema”.

La página web que el primer ministro israelí ha llevado a Nueva York se publicita como una “documentación de los crímenes contra la humanidad” cometidos en la “masacre de Hamás” del 7 de octubre de 2023, en la que, según asegura la página, “más de 1.000 civiles inocentes fueron masacrados”.

Netanyahu está siendo investigo por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y ha pedido su detención. Los jueces de la CPI sostienen que hay “motivos razonables” para creer que es responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad.

En la web a la que da paso el código QR y a la que se accede sin restricciones, se muestran imágenes de soldados con los rostros desfigurados y el pecho bañado en sangre, pero también fotos y vídeos de la masacre en el festival de música de Reim, donde hubo 364 asesinados y 40 secuestrados, y en las que se puede ver sangre en los inodoros portátiles, filas de cadáveres con visibles heridas de bala y también cuerpos y objetos calcinados.

Benjamin Netanyahu durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

La web también recuerda las cifras de aquel ataque: más de 1.200 muertos, más de 6.000 heridos y 253 secuestrados.

Netanyahu, que hoy presenció como decenas de delegaciones abandonaban la sala cuando subió a la tarima a pronunciar su discurso, está intentando volver a recuperar las riendas del relato, después de que en las últimas semanas países como Reino Unido, España o Canadá hayan reconocido al estado de Palestina y cada vez más naciones califiquen de genocidio la ofensiva que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde aquel día.

Israel también ha desplegado una campaña propagandistica por toda la ciudad de Nueva York, que incluye desde camiones a dos carteles en Times Square, donde se lee “recuerden el 7 de octubre”.