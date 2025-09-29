Irán afirma que ejecutó a “uno de los espías más importantes” de Israel

Irán anunció este lunes que ejecutó a un hombre al que describió como “uno de los espías más importantes” de Israel, condenado por acusaciones de trabajar para el archienemigo de la República Islámica.

Es la primera vez que las autoridades iraníes mencionan el nombre del hombre ejecutado, Bahman Choubi Asl, aunque el Poder Judicial aún no ha informado la fecha de su detención.

Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días provocada por los bombardeos israelíes en territorio iraní, dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel.

Tras el fin de las hostilidades, Irán prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel.

Teherán anunció varias detenciones por espionaje y la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

Un camión que transporta un misil de medio alcance pasa junto a una fotografía del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante el desfile militar anual que conmemora la invasión iraquí de 1980. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

La justicia iraní indicó el lunes que Choubi Asl colaboró “estrechamente” con la inteligencia israelí, y que tuvo “un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas” de la República Islámica.

En los ataques israelíes durante la guerra en junio mataron a altos mandos militares de Irán, científicos del programa nuclear y cientos de personas, incluidas civiles, según las autoridades.

A principios de agosto, el poder judicial anunció la apertura de una investigación y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tener vínculos con Israel.

Irán informó el mes pasado que ejecutó a Roozbeh Vadi, un hombre acusado de entregar información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra.