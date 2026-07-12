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El Ejército de Estados Unidos ejecutó una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz. (EFE/Comando Central de Estados Unidos)
El Ejército de Estados Unidos ejecutó una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz. (EFE/Comando Central de Estados Unidos)
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Por Agencia EFE

Las fuerzas estadounidenses lanzaron la tarde de este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de “seguir mermando” su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

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