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Multitudes rodean el convoy que transporta los ataúdes del asesinado líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y miembros de su familia durante una procesión fúnebre el lugar de culto más venerado de Irán, en Mashhad, el 9 de julio de 2026. (ATTA KENARE / AFP).
Multitudes rodean el convoy que transporta los ataúdes del asesinado líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y miembros de su familia durante una procesión fúnebre el lugar de culto más venerado de Irán, en Mashhad, el 9 de julio de 2026. (ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Un mar de personas en Irán despidieron al asesinado líder supremo Alí Jamenei en su entierro en la ciudad santa de Mashad, tras siete días de ceremonias funerarias, en una demostración de fuerza de la República Islámica tras la guerra con Estados Unidos y las protestas de enero.

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