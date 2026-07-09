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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI).
/ GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el miércoles a la “República Islámica de Japón” un ataque iraní con misiles contra un buque estadounidense en Oriente Medio, una confusión recogida este jueves por los principales medios japoneses.

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