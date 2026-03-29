Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en Teherán, Irán. (Foto: AFP)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en Teherán, Irán. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones pero “en secreto” planea un ataque terrestre, y advirtió desafiante que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.