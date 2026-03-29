El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones pero “en secreto” planea un ataque terrestre, y advirtió desafiante que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

“El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre” , denunció Qalibaf en un mensaje dirigido al pueblo iraní -al cumplirse un mes de la ofensiva coordinada de EE.UU. e Israel contra Irán- y difundido por medios oficiales.

Qalibaf advirtió que “esperan la llegada terrestre” de los soldados estadounidenses para lanzar fuego contra ellos y castigar para siempre a sus aliados regionales, en referencia a la llegada ayer de 3.500 infantes de marina de EE.UU. adicionales a Oriente Medio.

“Estamos en una gran guerra mundial y debemos prepararnos para el camino sinuoso y difícil que tenemos por delante hasta alcanzar la cima” , afirmó.

El responsable iraní aseguró que su país confía en poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse para que no vuelva a intentar atacar a Irán”.,

“ Les aseguro que, con la ayuda divina, no saldremos de esta guerra sino con la victoria. (...) El misil, la calle y el estrecho (de Ormuz) están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la ‘trinchera’ de la calle. Mantengan la unidad y la cohesión”, enfatizó Qalibaf en su mensaje al pueblo iraní.

Sus declaraciones llegan en medio de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán, y tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, el jueves, de que posponía hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

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