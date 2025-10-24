Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO
Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO
Israel anuncia el asesinato del responsable logístico de Hezbolá en el sur del Líbano
Israel anuncia el asesinato del responsable logístico de Hezbolá en el sur del Líbano

Israel anuncia el asesinato del responsable logístico de Hezbolá en el sur del Líbano

El anunció que este viernes asesinó en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, a Abbas Hassan Karki, responsable de logística en el comando del frente sur .

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee subrayó en su cuenta en X que Karki dirigía la reconstrucción de las capacidades militares de Hezbolá y trataba de restaurar infraestructuras terroristas destruidas durante ataques israelíes anteriores.

PUEDES VER: Israel mata a un miliciano de Hezbolá en un nuevo ataque contra el sur de Líbano

Además, coordinaba el transporte y almacenamiento de armas en el sur libanés y ocupó varios cargos en los últimos años dentro de la organización.

El Ejército indicó que las acciones de Karki, que fue asesinado a través de un bombardeo aéreo contra un vehículo en el que se desplazaba, violan los acuerdos entre Israel y Líbano y advirtió que seguirá actuando para eliminar toda amenaza contra el Estado israelí.

Israel ha continuado atacando territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, con frecuencia apuntando contra vehículos en los que asegura viajan miembros de Hezbolá o contra presuntas instalaciones del grupo chií, argumentando que sus actividades .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

