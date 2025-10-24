Israel anuncia el asesinato del responsable logístico de Hezbolá en el sur del Líbano

Escucha la noticia
El Ejército israelí anunció que este viernes asesinó en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, a Abbas Hassan Karki, responsable de logística en el comando del frente sur del grupo chií libanés Hezbolá.
El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee subrayó en su cuenta en X que Karki dirigía la reconstrucción de las capacidades militares de Hezbolá y trataba de restaurar infraestructuras terroristas destruidas durante ataques israelíes anteriores.
Además, coordinaba el transporte y almacenamiento de armas en el sur libanés y ocupó varios cargos en los últimos años dentro de la organización.
El Ejército indicó que las acciones de Karki, que fue asesinado a través de un bombardeo aéreo contra un vehículo en el que se desplazaba, violan los acuerdos entre Israel y Líbano y advirtió que seguirá actuando para eliminar toda amenaza contra el Estado israelí.
Israel ha continuado atacando territorio libanés pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, con frecuencia apuntando contra vehículos en los que asegura viajan miembros de Hezbolá o contra presuntas instalaciones del grupo chií, argumentando que sus actividades violan los acuerdos entre Israel y el Líbano.
