Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO
Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Gobierno del Líbano anuncia que el ejército implementará el plan para desarmar a Hezbolá
Resumen de la noticia por IA
Gobierno del Líbano anuncia que el ejército implementará el plan para desarmar a Hezbolá

Gobierno del Líbano anuncia que el ejército implementará el plan para desarmar a Hezbolá

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El comenzará a implementar su plan para , indicó el ministro de Información, Paul Morcos, al finalizar el viernes una reunión del gobierno consagrada a este asunto que divide al país.

En agosto, bajo fuerte y el temor de una incremento de los bombardeos israelíes en Líbano, el gobierno de Nawaf Salam ordenó al ejército elaborar un plan que busca desarmar al movimiento chiita pro-iraní antes de fin de año.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

fue el único grupo que conservó sus armas tras la guerra civil en Líbano entre 1975 y 1990, argumentando que la milicia ejerce una “resistencia” frente a Israel, y rechaza con insistencia la decisión del gobierno libanés de optar por su desarme.

PUEDES VER: Israel bombardea presuntos objetivos de Hezbolá en diversas áreas del sur del Líbano

La se produjo después de que Hezbolá quedara muy debilitado tras la guerra con Israel en 2024.

Pero el Hezbolá se opone a su desarme acusando a las autoridades de hacerle el juego a Israel y Estados Unidos.

Las discusiones del gobierno sobre este tema volvieron a ser boicoteadas por los ministros chiitas, especialmente los del Hezbolá y su aliado Amal.

Dos jóvenes con una bandera de Hezbolá,en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mike Nelson
Dos jóvenes con una bandera de Hezbolá,en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mike Nelson

Morcos declaró que el gobierno saluda las medidas propuestas por el ejército para “implementar la decisión de ampliar la autoridad del Estado por parte de sus propias fuerzas y limitar la posesión de armas a las autoridades legítimas”.

El gobierno decidió guardar los detalles del plan “secretos”, según la declaración leída por el ministro, y agregó que el ejército “presentaría al gobierno un informe mensual sobre el tema”.

Según los medios locales, los cinco ministros chiitas del gabinete, entre ellos y del movimiento Amal, su aliado, abandonaron la reunión cuando llegó el jefe del ejército para presentar su plan.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC