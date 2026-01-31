Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

Escuchar
(2 min)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

