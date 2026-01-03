El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Gustavo Petro: “Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”
Resumen de la noticia por IA
Gustavo Petro: “Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”

Gustavo Petro: “Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que , luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC