El viernes 12 de diciembre se inauguró el Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025, que reunió a 170 atletas internacionales en el Polideportivo 1 de la Videna y contaba con el aval de la World Capoeira Federation (WCF) y el respaldo organizativo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El evento se extendió hasta el domingo 14 del presente mes y resultó en una participación redonda de la representación del Perú, que se proclamó campeón general sudamericano por primera vez.

La delegación peruana estaba compuesta por 73 capoeiristas que tuvieron participación en las modalidades de volumen de jogo (lucha técnica) y floreio (maniobras acrobáticas). La competencia tuvo tres categorías: infantil, juvenil y adulto.

En total, Perú logró 16 medallas de oro, 17 de plata y 17 de bronce, lo que lo situó en la cima del podio global por delante de Colombia y México, siendo este último país un invitado adicional al certamen.