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El agua que la Amazonía no tiene

“La Semana Mundial del Agua es la ocasión perfecta para recordar que el agua segura en la Amazonía es la condición habilitante para que sus comunidades desplieguen todo su potencial”.

    Gabriel Barreto Bentín
    Por

    Presidente y fundador de la Fundación Encuentros

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En la Amazonía peruana, solo el 9,8% de las comunidades rurales cuenta con sistemas de agua potable que funcionan adecuadamente". Ilustración: Giovanni Tazza
    "En la Amazonía peruana, solo el 9,8% de las comunidades rurales cuenta con sistemas de agua potable que funcionan adecuadamente". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada año, la Semana Mundial del Agua (World Water Week) reúne en Estocolmo (Suecia) a expertos, funcionarios y organizaciones para debatir el futuro del agua en el planeta. Es una conversación técnica necesaria y urgente, que promueve avances reales. Pero también nos recuerda una desconexión que vale la pena nombrar: buena parte de esas discusiones ocurre a miles de kilómetros de los ríos donde ese futuro en realidad se juega. Y la región que alberga la mayor reserva de agua dulce del mundo (la Amazonía) es, al mismo tiempo, la que menos acceso tiene a agua tratada y segura.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.