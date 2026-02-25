El Comercio
El nuevo rol de administrador de empresas

“El reto de hoy consiste en este equilibrio: aprovechar el potencial de la tecnología sin comprometer el compromiso ni el sentido de propósito de las personas”.

    Martha Coello
    Directora de los programas académicos de Administración de Empresas, Administración y Márketing y Administración y Negocios Internacionales de la UDEP.

    "El mundo transita el cierre de la cuarta revolución industrial, caracterizada por la inteligencia artificial, la robótica, el big data y la biotecnología, donde lo digital, lo físico y lo biológico se integran".
    El rol del administrador de empresas viene cambiando de manera acelerada. Ha dejado de ser únicamente un gestor tradicional para convertirse en un estratega digital y, al mismo tiempo, en un líder humano, enfocado en la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la gestión del talento.

