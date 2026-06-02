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Unidos, transformando vidas

“Cuando los países cooperan, las instituciones trabajan juntas y las alianzas ponen a las personas en el centro, los resultados transforman vidas”.

    Rossana Dudziak
    Por

    Coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    Las Naciones Unidas en el Perú presentan su informe anual de resultados, que destaca la contribución conjunta de sus agencias con el Estado Peruano y diversos socios para el desarrollo, para mejorar la vida de las personas y fortalecer las capacidades del país para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

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