Las Naciones Unidas en el Perú presentan su informe anual de resultados, que destaca la contribución conjunta de sus agencias con el Estado Peruano y diversos socios para el desarrollo, para mejorar la vida de las personas y fortalecer las capacidades del país para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

En el 2025, más de 138.000 personas fortalecieron sus habilidades para acceder a empleo y oportunidades económicas; miles de familias vulnerables accedieron a alimentos, servicios de salud y apoyo nutricional; y 56 instituciones nacionales y subnacionales fortalecieron sus capacidades para mejorar servicios públicos. A la par, 28 políticas e instrumentos de salud fueron actualizados y ocho normas y protocolos contribuyeron a prevenir y responder a los matrimonios y uniones tempranas.

Detrás de cada una de estas cifras hay una historia más importante: personas cuyas vidas mejoraron gracias al trabajo conjunto entre el Estado Peruano, las comunidades, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional. Ese es el impacto que presenta el “Informe de Resultados de las Naciones Unidas en el Perú 2025: Unidos, transformando vidas”.

Hace ochenta años, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo tomaron una decisión histórica: trabajar juntos para evitar que una tragedia de tal magnitud se repita. Así nació la Organización de las Naciones Unidas, sobre una convicción sencilla pero poderosa: la cooperación entre los pueblos no es solo una aspiración de la humanidad, sino una condición indispensable para construir una paz duradera, proteger los derechos humanos y promover el bienestar de las personas.

Hoy, en un contexto global marcado por conflictos, crisis climática, desigualdades persistentes y desinformación, esa convicción sigue siendo más vigente que nunca. Ningún país puede enfrentar solo los desafíos comunes de nuestro tiempo. Y ningún progreso sostenible puede construirse sin diálogo, alianzas y cooperación.

En el Perú, esa cooperación internacional tiene un rostro concreto. Se traduce en niñas y niños con mejor acceso a salud, nutrición y educación; en mujeres y jóvenes que fortalecen sus medios de vida; en mujeres protegidas frente a la violencia; en jóvenes que desarrollan nuevas habilidades para acceder a oportunidades; en comunidades más resilientes frente a los efectos del cambio climático y los desastres; y en instituciones públicas con mayores capacidades para responder a las necesidades de la población.

Con esa visión, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú presenta el “Informe de Resultados 2025: Unidos, transformando vidas”, que recoge el trabajo realizado con el Estado Peruano, la sociedad civil, la academia, el sector privado y la cooperación internacional.

Los resultados muestran cómo la cooperación internacional puede contribuir, de manera tangible, a mejorar la vida de las personas, a proteger sus derechos humanos, a fortalecer las instituciones democráticas y la ciudadanía, a construir un entorno resiliente y un medio ambiente saludable.

Estos avances son posibles gracias a una premisa fundamental: el desarrollo sostenible no se construye de manera aislada. Requiere instituciones sólidas, políticas públicas basadas en evidencia, alianzas amplias y una cooperación capaz de conectar conocimientos, recursos y capacidades en favor de las personas.

El 2026 será particularmente importante para el Perú. El país elegirá nuevas autoridades nacionales y subnacionales y continuará enfrentando desafíos complejos vinculados a la seguridad, la cohesión social, la recuperación económica y la protección de los derechos humanos. Será también un año clave para las Naciones Unidas, pues junto al Estado Peruano y diversos sectores de la sociedad viene preparando el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2027–2031.

Ese nuevo ciclo representa una oportunidad para seguir fortaleciendo una cooperación más articulada, eficiente e innovadora, centrada en las prioridades nacionales y en las necesidades de las personas.

Las Naciones Unidas reafirman así su compromiso con el Perú y con el multilateralismo como herramienta para construir soluciones compartidas. Porque cuando los países cooperan, las instituciones trabajan juntas y las alianzas ponen a las personas en el centro, los resultados transforman vidas.