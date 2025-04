La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) sigue siendo uno de los mayores problemas y temas pendientes de solución para los gobiernos de todo el mundo. Por lo que es un tema clave en la Conferencia Nuestro Océano en Corea del Sur, donde líderes de las principales pesquerías compartirán sus propuestas y acciones para salvaguardar el océano y la vida marina que alberga, asegurando una gestión sostenible futura.

Como una de las principales naciones pesqueras del mundo, el Perú no es inmune o ajeno a los riesgos económicos y ambientales que plantea la pesca INDNR. Con más de 1.200 embarcaciones industriales, viene impulsando una gestión sostenible de nuestros recursos hidrobiológicos, basada en ciencia, un ordenamiento pesquero responsable y decisiones oportunas, que está permitiendo consolidar al sector pesquero como un pilar de la reactivación económica del Perú, generando empleos directos e indirectos. Estos avances fortalecen el compromiso del Gobierno y de la industria pesquera por mantener la sostenibilidad y competitividad de nuestras pesquerías.

En los últimos años, las capturas marinas de Chile, Ecuador y el Perú superaron los nueve millones de toneladas y los US$20.000 millones en exportaciones de productos del mar, representando más del 10% de la producción y comercio mundial de productos pesqueros, según la FAO. Esto resalta tanto el valor de nuestras pesquerías como la urgencia de garantizar su viabilidad futura.

Uno de los mayores riesgos para nuestras poblaciones de peces es la pesca ilegal. Históricamente, ha sido difícil saber todo lo que ocurre en el océano: desde la ubicación de las embarcaciones hasta el tipo de capturas que se trasladan entre barcos o si operan en zonas no permitidas o prohibidas.

Aunque por el momento no podemos monitorear todas las zonas en tiempo real, sí podemos hacer mucho más a nivel global para lograr mayor transparencia. Esto no implica divulgar información confidencial o todos los datos de una embarcación, pero sí saber dónde se realiza la pesca, qué actores están involucrados y dónde ocurren violaciones a las normas locales o internacionales. En resumen: no podemos enfrentar un problema, si no podemos verlo.

Reconociendo nuestro papel de liderazgo en el sector pesquero, el Perú ha promovido una mayor transparencia. Impulsamos el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y fuimos uno de los primeros países en adoptar herramientas de seguimiento y vigilancia electrónica, así como los sistemas desarrollados por Global Fishing Watch, para rastrear embarcaciones e identificar comportamientos potencialmente problemáticos o de mayor riesgo.

Desde el 2018 compartimos información de rastreo de embarcaciones en el mapa de Global Fishing Watch. Hoy, unas 1.200 embarcaciones son visibles para cualquiera con conexión a Internet, lo que facilita la detección de malas prácticas. Creemos que la transparencia promueve la rendición de cuentas. Compartir estos datos dificulta la pesca ilegal y facilita su sanción cuando ocurre.

Conocer la ubicación de las embarcaciones permite identificar cuándo están pescando ilegalmente. En el 2024, gracias a estos datos, se realizaron más de 73.000 inspecciones a embarcaciones pesqueras, marcando un nuevo récord de fiscalización. Estas acciones se enfocaron en especies clave para el medio ambiente y la economía como la anchoveta, el calamar gigante, la anguila y el atún, fundamentales para una gestión responsable de los recursos oceánicos.

Este año, en la Conferencia Nuestro Océano, subrayaremos la urgencia de proteger los océanos y pediremos que más gobiernos utilicen datos públicos de embarcaciones (ya sea mediante señales VMS o AIS) para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

En el 2025, el tema será la “acción”, con una agenda centrada en los océanos digitales. No hay mejor momento para que los gobiernos demuestren cuánto valoran la vida marina y sus recursos. Al mostrar dónde pescan sus flotas, todos podemos vigilar mejor las zonas más vulnerables y actuar ante las amenazas.

Con el 2030 cada vez más cerca, podemos seguir comprometiéndonos a proteger el 30% de nuestros océanos, pero si no hacemos cumplir esas protecciones, no veremos sus beneficios. Una mejor gobernanza oceánica es posible, pero requiere que trabajemos juntos en soluciones comunes. Es nuestro océano, y todos podemos y debemos actuar para protegerlo.