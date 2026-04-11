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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La esperanza que estamos construyendo

“La ayuda humanitaria nos recuerda precisamente eso: más allá de nuestras distintas realidades, creencias o perspectivas, existe un terreno común”.

    Juan Pablo Villar
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    Presidente del Área Sudamérica Noroeste de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

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    "El Perú se caracteriza por algo profundamente valioso: la habilidad de encontrar soluciones a problemas del día a día".
    "El Perú se caracteriza por algo profundamente valioso: la habilidad de encontrar soluciones a problemas del día a día".
    / IAN FENRIR

    En tiempos donde las noticias suelen centrarse en lo que nos divide, vale la pena detenernos en lo que nos une. Y pocas cosas nos unen tanto como la decisión de ayudar a otra persona. La ayuda humanitaria va más allá de una respuesta ante la necesidad: es una expresión de esperanza. Una esperanza que no se declara, sino que se construye cuando alguien extiende la mano, cuando una comunidad se organiza o cuando distintas instituciones trabajan juntas por un objetivo común.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.