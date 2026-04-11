La esperanza que estamos construyendo

En tiempos donde las noticias suelen centrarse en lo que nos divide, vale la pena detenernos en lo que nos une. Y pocas cosas nos unen tanto como la decisión de ayudar a otra persona. La ayuda humanitaria va más allá de una respuesta ante la necesidad: es una expresión de esperanza. Una esperanza que no se declara, sino que se construye cuando alguien extiende la mano, cuando una comunidad se organiza o cuando distintas instituciones trabajan juntas por un objetivo común.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo, frente a las dificultades, las personas encuentran formas de salir adelante cuando no están solas. En cada acción solidaria, por pequeña que parezca, hay un mensaje poderoso: es posible cambiar realidades cuando elegimos actuar.

El Perú se caracteriza por algo profundamente valioso: la habilidad de encontrar soluciones a problemas del día a día. Lo vemos en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y en cada espacio donde las personas se unen para responder a una necesidad concreta. Esa vocación de colaboración no es casual. Es parte de lo que estamos construyendo como sociedad: una forma de enfrentar los desafíos desde lo colectivo.

La ayuda humanitaria nos recuerda precisamente eso: más allá de nuestras distintas realidades, creencias o perspectivas, existe un terreno común. Ese es el deseo de aliviar el sufrimiento y de construir un futuro mejor para otros. Recientemente, durante la presentación del informe “Cuidar de los necesitados” en la gala “Impacto Social 2026”, pudimos ver reflejado ese espíritu en cifras, pero sobre todo en historias que dan cuenta del poder de la ayuda cuando se convierte en acción compartida.

Cuando una madre recibe atención médica, un niño mejora su nutrición o una familia recupera estabilidad tras una crisis, no solo se atiende una necesidad inmediata, se está sembrando esperanza, una que puede trascender generaciones.

Hoy más que nunca, el mundo necesita espacios de encuentro y personas dispuestas a mirar más allá de sí mismas. Porque es en ese esfuerzo conjunto donde se generan los cambios más significativos. Cada acto de servicio es una forma concreta de creer en algo mejor. Y creer en algo mejor es, en esencia, tener esperanza.

La invitación es simple: seguir encontrándonos en aquello que nos une, seguir construyendo juntos y seguir eligiendo ayudar. Porque al hacerlo, no solo transformamos la vida de otros, también transformamos la nuestra.