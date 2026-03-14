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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Los ‘niños’ transgresores del clima

" ¿La sociedad y el Estado han aquilatado la experiencia de El Niño costero del 2017, de forma que sus lecciones estén aprendidas?”.

    Fernando Bravo Alarcón
    Por

    Sociólogo de la PUCP

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    "Roguemos para que no se repitan las surrealistas imágenes del 2017". (Foto: Andina)
    "Roguemos para que no se repitan las surrealistas imágenes del 2017". (Foto: Andina)

    Nunca como antes, el Perú enfrenta una coyuntura marcada por la convergencia de tres hechos perturbadores: un amenazante fenómeno climático (El Niño costero), una bizarra campaña electoral con 36 candidaturas presidenciales y una corrosiva crisis política que terminó con un nuevo relevo presidencial y de gobierno. Se trata de un peligroso ‘ménage à trois’ cuyo desenlace, todo indica, no sería tan auspicioso de seguir las cosas como van.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.