Prevención y detección temprana: claves contra el cáncer

En el Perú, hablar de cáncer es hablar de desigualdad. Mientras en Lima una mujer puede realizarse una mamografía o una consulta preventiva con relativa facilidad, en la Amazonía o en comunidades altoandinas esa posibilidad es casi inexistente. La diferencia entre acceder o no a un examen oportuno marca, muchas veces, la línea entre la vida y la muerte. Hoy, con la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 12572, tenemos una oportunidad histórica para revertir esa realidad.

Este proyecto, trabajado en conjunto con la congresista Patricia Chirinos, está inspirado en la experiencia del Bus Mauchis contra el Cáncer, que nació en el 2020 como una plataforma virtual de orientación y que desde el 2022 es una clínica móvil que recorre todo el Perú haciendo detección del cáncer en forma gratuita y plantea la implementación de unidades móviles oncológicas equipadas con mamógrafos, colposcopios digitales, ecógrafos e incluso inteligencia artificial para lectura de exámenes y registro de datos.

La meta es sencilla pero transformadora: llevar la detección temprana hasta los lugares donde el Estado no llega.

La necesidad de aprobación de este proyecto no se mide solo en números, sino también en historias. Pienso en Rosa, una madre de 38 años de Ucayali que se presentó a consulta con un tumor en la mama sangrante, diagnosticándole la enfermedad en estadio 4 (metastásico). Si Rosa hubiese tenido acceso a un tamizaje oportuno en su comunidad, hoy estaría curada. Casos como el de Rosa se repiten todos los días en el Perú, donde el diagnóstico llega tarde y los tratamientos son más costosos, más mutilantes y menos efectivos.

La oncología moderna nos ha enseñado que el cáncer detectado a tiempo es curable en la mayoría de los casos y que la cirugía, acompañada de terapias complementarias, puede ofrecer la curación completa cuando el tumor se encuentra en fases iniciales. Por ello, acercar la detección temprana no es solo un acto de prevención, sino uno de justicia social. No podemos seguir aceptando que el lugar de nacimiento o de residencia determine las posibilidades de sobrevivir al cáncer.

El proyecto de ley 12572 recoge además un esfuerzo multisectorial. Organizaciones de la sociedad civil como Lazo Rosado, Unos días con Bobby y Liderezas a la Acción han sumado sus voces, al igual que start-ups tecnológicas que desarrollan soluciones para acompañar el camino del paciente oncológico. Este trabajo conjunto es una muestra de que la salud es un compromiso nacional y no tiene un tinte político.

El reto ahora está en que el Congreso establezca como prioridad esta iniciativa y la apruebe. Garantizar la detección temprana no es un lujo, es reconocer que la vida de cada mujer peruana vale lo mismo, venga de donde venga. Acercar la prevención es salvar vidas. Es transformar el cáncer de una sentencia en una oportunidad de vida, es hacer algo diferente para obtener, por fin, resultados diferentes.