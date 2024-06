En el contexto de la celebración del Mes Pride, es esencial reflexionar sobre la importancia de impulsar y mantener una cultura diversa en nuestras organizaciones. La diversidad, equidad e inclusión son valores que no solo deben celebrarse en junio, sino principios fundamentales que deben guiar nuestra labor durante todo el año.

Uno de los mayores beneficios de contar con equipos diversos es la variedad de perspectivas que se aportan a la mesa. De acuerdo con el informe “Diversity matters even more: The case for Holistic Impact” de McKinsey (2023), las empresas que impulsaban la diversidad en los equipos tenían hasta 39% más de probabilidades de mantener rendimientos por encima de la media en su industria. Ello, principalmente, se debe a que los colaboradores con diferentes antecedentes y experiencias pueden ofrecer soluciones creativas y novedosas a los problemas cotidianos.

Además, la diversidad juega un papel crucial en la retención del talento. Según un estudio de Out Leadership en 2023, el 97% de los colaboradores LGBTQ+ que valoraron altamente las medidas de inclusión en su organización buscaban permanecer en la empresa durante el próximo año, mientras que solo el 38% de aquellos que lo calificaron bajo tenían esta expectativa. Estos datos subrayan la importancia de un entorno inclusivo para mantener a los mejores talentos comprometidos y motivados.

La generación Z, que constituye el futuro de nuestra fuerza laboral, está buscando activamente trabajar en empresas que sean amigables con la comunidad LGBTQ+. Un 92% de los jóvenes LGBTQ+ de esta generación considera seriamente la reputación de una empresa en cuanto a derechos LGBTQ+ al decidir si aceptar un empleo. Este dato es un llamado de atención para todas las organizaciones: la inclusión no es solo cuestión de justicia social, sino también un imperativo para atraer a los mejores talentos.

El liderazgo inclusivo es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de diversidad. Líderes comprometidos con la inclusión actúan como catalizadores del cambio, promoviendo sinergia entre los equipos. Tener líderes que apoyen la diversidad e inclusión es esencial para el crecimiento y éxito sostenido de una empresa.

En un mundo cada vez más diverso y globalizado, es crucial que las empresas adopten políticas inclusivas y fomenten un entorno donde la diversidad pueda florecer en todos los niveles. Para lograrlo, es necesario invertir en herramientas, capacitación y espacios seguros que permitan la manifestación de la diversidad en todas sus formas.