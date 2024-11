La sequía en Piura no es solo un fenómeno natural; es el reflejo de una gestión pública que falla en proteger lo más esencial. La región padece las consecuencias de políticas débiles y promesas olvidadas, que afectan no solo el acceso al agua de miles de familias, sino también la producción agrícola que sustenta a la comunidad. La pregunta es inevitable: ¿Por qué, ante una sequía predecible, Piura padece la falta de agua y carece de propuestas y de liderazgo efectivo de sus autoridades?

Lo más sorprendente es que las soluciones ya están disponibles, probadas y aplicadas con éxito en otros países. Israel, por ejemplo, ha transformado sus desiertos en tierras productivas con sistemas avanzados de riesgo por goteo, que ahorran hasta un 70% de agua en comparación con el riego tradicional. Australia, otro país golpeado por la sequía, ha implementado la reutilización de aguas grises y la recarga de acuíferos para el riego agrícola. España, en zonas semiáridas como Almería, convirtió las técnicas de desalinización en un pilar de abastecimiento, permitiendo una agricultura eficiente y sostenible.

¿Por qué no vemos nada de esto en Piura? Porque nuestras autoridades no han tomado en serio la gestión del agua ni la planificación a largo plazo. La construcción de reservorios, la modernización de sistemas de riego y la inversión en tecnología para optimizar el uso del agua son acciones posibles y necesarias. Pero estas soluciones son ignoradas año tras año.

Ya no podemos seguir con soluciones temporales. Piura necesita un plan de manejo hídrico sostenible, que contemple el uso eficiente del agua y no dependa de lluvias milagrosas. La infraestructura y la tecnología para enfrentar esta sequía existen, pero la falta de acción nos condena a la crisis. Esta sequía no es una sorpresa, es una advertencia: si seguimos ignorándola, el precio será mucho más alto que cualquier inversión que hagamos ahora.