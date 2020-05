Desde hace varias semanas intentamos acordar una entrevista con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. En tiempos de cuarentena, gestionar un tiempo libre para atender a un medio de comunicación no debería ser un problema. Sin embargo, Lozano ha preferido no responder nuestras preguntas. Más allá de las medidas económicas en tiempos difíciles, con el Covid-19 encima, hay un tema que nos sigue despertando especial curiosidad. Los meses pasan y aún no sabemos ¿qué fecha tendrán las próximas elecciones en la FPF?

Cada vez que Lozano aparece en algún canal o radio, podríamos parafrasear la festiva canción de Jennifer López: ¿las elecciones para cuándo? El fútbol en pausa también ha postergado este asunto que, por transparencia, debería ser aclarado por Lozano o por su secretario general Óscar Chiri. La gestión actual está cerca de cumplir 5 años y medio. Sí, estamos contando desde la llegada de Edwin Oviedo en enero del 2015. Lozano, como vicepresidente de esta lista, asumió el mando ante la prisión preventiva de Oviedo. Su ascenso solo fue para resolver una emergencia, su tarea es de transición. ¿Alguien le habrá recordado eso?

Desde este Diario siempre hemos tenido una posición en contra de cualquier afán de perpetuarse en los cargos de dirigencia deportiva. Así como criticamos por tantos a Manuel Burga, así como incomodamos a Oviedo en la última entrevista que tuvimos (por consultarle por la Ley de Fortalecimiento y sus intenciones reeleccionistas), igual le pedimos a Lozano un voto de sinceridad y transparencia.

En enero del 2019, esto nos respondió el directivo cuando le preguntamos si pensaba postular a la presidencia de la FPF: “No pasa por mi cabeza postular a la presidencia de la Federación a final de año. No estoy pensando en eso, no está como un objetivo. Yo soy un presidente interino, encargado”. ¿Mantendrá esa posición? No lo sabremos hasta que no nos atienda.

Siempre que consultamos sobre la fecha de las elecciones, la respuesta en la Federación hace dos años es la misma: tienen que seguir los procesos de normativas FIFA que comenzaron con la aprobación de los nuevos Estatutos. La proyección era que el acto electoral podía pautarse para diciembre del año pasado. ¿Por qué se está demorando tanto esta planificación? Como diría Condorito, exigimos una explicación.

Si Agustín Lozano quiere postular, es libre de hacerlo. No está sancionado, no está inhabilitado, no tiene tachas. Entonces que lo diga y que acepte su posición de un dirigente en silenciosa campaña. El mutis solo obliga a malinterpretar algunas decisiones y despierta una cadena de preguntas aún sin respuesta. ¿Por qué están demorando los contratos por los derechos de televisión de cuatro clubes de Primera? ¿No debería ser prioridad en tiempos de crisis? ¿Es verdad que la Federación está pagando las planillas de algunos clubes?

Es cierto que también es prioridad que se establezca un cronograma para el retorno de la Liga 1. Si al menos eso se encaminó en la reunión virtual con los clubes (ayer), pues en buena hora. Sin embargo, el comunicado de la FPF menciona “consensos”. ¿Cuál consenso? Si a la videollamada no asistieron ni la San Martín, ni Sport Huancayo ni UTC.

Que el fútbol ordene de a pocos su retorno, claro que nos interesa. Pero si queremos consolidar al balompié nacional en todas sus instancias lo primero es buscar legitimidad en las autoridades. ¿Cuál será el pretexto que se buscará para seguir prolongando la espera de una elección? En la Ley de Fortalecimiento de la FPF (sigue vigente) explican que las elecciones se realizan en cada ciclo olímpico (por espacios de cuatro años). ¿La postergación de Tokio 2020 será la carta que tienen bajo la mesa? Esperemos que no. Y si es así, que lo digan.

