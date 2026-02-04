El directorio formado para la construcción del camino de Lima a Chosica continuó ocupándose de, con todo entusiasmo, llevar a efectividad mediata el proyecto. Con ese motivo circulan esquelas invitando a suscribir acciones para el capital de dicha obra notándose marcado entusiasmo entre los hacendados y vecinos de Chosica y el alto comercio de Lima que está interesado en que se lleve a debido término. El Touring Club Peruano nos hace saber que tiene desde hace algunos días una cuadrilla permanente en el camino arreglando los desperfectos ocasionados por los desbordes y dejando la línea expedita para que en cualquier momento pueda ser traficada.