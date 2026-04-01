1926: Un hombre electrocutado en La Victoria

No hace mucho nos ocupamos de los cruces eléctricos en el barrio de La Victoria, a consecuencia de los cuales fallecieron varias personas en sus domicilios. Ahora debemos dar cuenta de un nuevo accidente en esa jurisdicción, por el que murió un operario de las Empresas Eléctricas Asociadas. Serían las cinco y media de la tarde cuando se produjo el desperfecto en las instalaciones eléctricas, ante lo cual se envió a un operario llamado Faustino Rojas para que hiciera las reparaciones. Tras encaramarse en el poste correspondiente recibió una fuerte descarga que le quitó la vida instantáneamente.

No hace mucho nos ocupamos de los cruces eléctricos en el barrio de La Victoria, a consecuencia de los cuales fallecieron varias personas en sus domicilios. Ahora debemos dar cuenta de un nuevo accidente en esa jurisdicción, por el que murió un operario de las Empresas Eléctricas Asociadas. Serían las cinco y media de la tarde cuando se produjo el desperfecto en las instalaciones eléctricas, ante lo cual se envió a un operario llamado Faustino Rojas para que hiciera las reparaciones. Tras encaramarse en el poste correspondiente recibió una fuerte descarga que le quitó la vida instantáneamente.