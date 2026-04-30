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2026-2031: gobernar con inteligencia (artificial)

" Todo es posible para la IA, aunque antes haya que solucionar los problemas de interoperabilidad de redes, datos y lograr el impulso de una intuición ciudadana similar a la que la gente ostenta“.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Será posible lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en un Estado tan defectuoso como el peruano? Después del reciente caos alrededor de la ONPE, con impresoras sin funcionar, digitalización confusa y ciudadanos sintiendo que la institucionalidad tambaleaba en tiempo real, la pregunta ya no parece filosófica.

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