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La violencia económica: una forma silenciosa de violencia familiar

Muchas personas permanecen en relaciones donde ya no existe respeto porque sienten que no tienen cómo mantenerse ellas mismas o a sus hijos.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En muchos hogares, el dinero deja de ser un medio para satisfacer las necesidades de la familia y se convierte en un instrumento de control | Imagen: Referencial
En muchos hogares, el dinero deja de ser un medio para satisfacer las necesidades de la familia y se convierte en un instrumento de control | Imagen: Referencial
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Cuando pensamos en violencia familiar, casi siempre imaginamos golpes, insultos o amenazas. Sin embargo, existe una forma de violencia mucho más silenciosa que, por esa misma razón, suele pasar desapercibida: la violencia económica.