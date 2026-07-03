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Sin luna de miel

“Ojalá Fujimori entienda que lo que está en juego es la supervivencia de su partido”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Resumen

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    Keiko Fujimori, que se siente ganadora, ya trabaja con su equipo de transición, según trascendió. Ayer salió de su domicilio con dirección al colegio de sus hijas para una actividad personal. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    Keiko Fujimori, que se siente ganadora, ya trabaja con su equipo de transición, según trascendió. Ayer salió de su domicilio con dirección al colegio de sus hijas para una actividad personal. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
    / JULIO REAÑO

    El consenso sobre el futuro gobierno de Keiko Fujimori es que no va a gozar de la luna de miel que usualmente disfrutan los nuevos presidentes debido a la complicada transición, el embate del Fenómeno de El Niño y la criminalidad.

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