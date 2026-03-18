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A propósito del voto de confianza

“Llama la atención que los grupos parlamentarios que promovieron las reformas constitucionales [...] anunciaran que no iban a darle la confianza al Gabinete Miralles”.

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    "Cuestión de confianza: ¿Crisis o solución?", por Daniel Soria, sobre el pedido planteado por el primer ministro al Congreso de la República. (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Cuestión de confianza: ¿Crisis o solución?", por Daniel Soria, sobre el pedido planteado por el primer ministro al Congreso de la República. (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Históricamente, la exposición de la política general del gobierno, que debe hacer el presidente del Consejo de Ministros al asumir sus funciones como tal, no daba lugar a voto alguno del Congreso hasta la Constitución de 1993. Es más, el artículo 224 de la Carta de 1979 expresamente indicaba que dicha exposición no daba lugar a voto.

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