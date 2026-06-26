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Alan Greenspan

“Si algo hay que criticarle a Greenspan, no es la desregulación, sino que convirtió la estabilidad de la bolsa en uno de los objetivos centrales de la política monetaria”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    Alan Greenspan fue una voz económica influyente hasta su décima década de vida.
    Alan Greenspan fue una voz económica influyente hasta su décima década de vida.

    Ha muerto esta semana, a la edad de 100 años, Alan Greenspan, el legendario expresidente de la Fed, el banco central norteamericano. La era de Greenspan coincide con un largo período de crecimiento de la economía mundial y baja inflación, bautizado por los economistas como la Gran Moderación, ganándose el respeto y la admiración de la profesión. Pero dos años después de que dejara el cargo el mundo se vio sacudido por crisis financiera internacional, lo cual propició una reevaluación de su legado.

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