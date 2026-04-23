El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Aló, JNE – ONPE?

“Se requiere una investigación y acción inmediata, rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer responsabilidades, corregir errores y, sobre todo, restablecer la confianza ciudadana”.

    María León
    Por

    Columnista invitada| Correo

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    El proceso electoral peruano atraviesa uno de esos momentos en los que la forma importa tanto como el fondo. Las múltiples críticas a la ONPE sobre la subida errática de datos, la aparente inconsistencia entre actas físicas y resultados publicados en la web, y la percepción de votos “no respaldados” por documentación verificable han generado un clima de desconfianza que no puede ser ignorado. En un sistema democrático, la legitimidad no solo depende de que los resultados sean correctos, sino de que sean percibidos como tales.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.