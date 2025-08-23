En el Semáforo de este viernes 22 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse clasificó al US Open tras ganar tres partidos en la ronda previa, logrando su primer torneo de categoría élite y retornando al escenario de un Grand Slam después de Juan Pablo Varillas en 2022. Segundo, se registró un derrame de petróleo en el río Rímac tras un accidente con un camión-cisterna, generando preocupación por contaminación en la cuenca que abastece Lima y Callao. Finalmente, vecinos de Surco protestaron para bloquear la construcción de un edificio de 18 pisos, que consideran una amenaza y violación de normas, exigiendo la anulación de la licencia.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢‘NACHITO’ EN NUEVA YORK

Después de ganar tres partidos consecutivos en la ronda previa al último Grand Slam del año, con las tribunas pintadas de rojo y blanco y rodeado de su gente, nuestra primera raqueta nacional, Ignacio Buse, logró clasificar al US Open y jugará el cuadro principal de un torneo de categoría élite por primera vez en su carrera. ‘Nachito’ le ganó al tenista belga Kimmer Coppejans por 6-3 y 6-4, y consiguió su pase a la primera ronda que comienza este domingo. Tremendo mérito para el tenis peruano, que vuelve a tener un representante en un Grand Slam después de Juan Pablo Varillas en el 2022.

🔴DERRAME EN EL RÍO RÍMAC

Un derrame de petróleo se registró la mañana de este viernes en el río Rímac, luego de que un camión-cisterna que transportaba el combustible se despistara y volcara a la altura del puente Huallatupe, en la Carretera Central. El accidente provocó que el crudo cayera a las aguas del Rímac, pues aunque el camión se mantuvo en la carretera, el petróleo llegó al río a través de las canaletas de la vía. Esta situación ha generado preocupación por una posible contaminación en la cuenca que abastece a Lima y Callao.

🔴EL EDIFICIO QUE AMENAZA A LOS VECINOS DE SURCO

Los vecinos del cruce del jirón Marginal de la Selva con la avenida Intihuatana, en el distrito de Surco, denuncian que enfrentan una situación de caos e intranquilidad debido a la construcción del proyecto Ascend, un edificio de 18 pisos que, aseguran, constituye una amenaza a la calma del vecindario y una violación de las normas de zonificación. Ante ello, el martes 19 de agosto realizaron un plantón en la nueva sede de la Municipalidad de Surco, con el objetivo de exigir la anulación de la licencia de construcción.