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Mucho más que fútbol

“El fútbol es uno de los pocos fenómenos capaces de movilizar conversaciones masivas, generar identidad y conectar emocionalmente a millones de personas”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. Conoce cómo jugará el equipo de Lionel Scaloni.
    Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. Conoce cómo jugará el equipo de Lionel Scaloni.

    El Mundial dura un mes, pero las conversaciones que genera revelan mucho más que resultados deportivos. En miles de publicaciones se expresan emociones, se construyen liderazgos, se fortalecen identidades y se pone a prueba la confianza en las instituciones. Esa información constituye una valiosa fuente para comprender mejor a la sociedad. El caso peruano lo demuestra. Aunque la selección no clasificó, los peruanos vivieron el torneo con intensidad y generaron en redes una conversación que fue mucho más allá del fútbol.

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