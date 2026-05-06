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Cerrar el telón

“Fuerza Popular y Renovación Popular son los llamados a buscar un cierre tranquilo de esta era unicameral para el olvido”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Con los resultados para el Congreso bicameral casi definidos, toca volver la mirada hacia el actual período unicameral, que estará en funciones hasta julio próximo. Y resulta necesario no perderlos de vista porque los congresistas aún tienen en su potestad aprobar las últimas bombas de tiempo antes de dejar sus curules.

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