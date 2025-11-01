Cien años sin Zulen

En 1919, Pedro Zulen escribía en “La Crónica” un artículo titulado “Harvard y San Marcos”. A partir de una comparación entre ambas universidades, reflexionaba sobre el papel de la educación superior en el país. Su pluma apuntaba con firmeza a los males que corroían la universidad peruana: la precariedad institucional, el conformismo estudiantil y la pérdida del espíritu universitario. La universidad debía ser el motor moral e intelectual de la nación, no un trámite académico. El estudiante no era un espectador pasivo, sino un agente de cambio llamado a pensar, cuestionar y transformar su realidad.

Para Zulen, la educación tenía una misión ética y emancipadora. Su crítica fue directa: la universidad no debía reducirse a una rutina de créditos, exámenes y diplomas, pues todo ello fosilizaba la enseñanza y anulaba su sentido transformador. Aquella advertencia, escrita hace más de un siglo, sigue teniendo vigencia. Su voz resuena como un llamado urgente a recuperar el sentido de estudiar.

Zulen fue crítico del conformismo, ese hábito que adormece a los idealistas. Denunció la tendencia de muchos jóvenes a adaptarse al sistema que dicen cuestionar, y advirtió sobre el peligro de una formación que produce burócratas en lugar de ciudadanos comprometidos. Su visión del servicio público exigía coherencia, sacrificio y acción, rechazando el oportunismo y la corrupción.

A cien años de su partida, las ideas de Pedro Zulen siguen interpelando a estudiantes y docentes que creen en el cambio. La tarea universitaria exige pensar, cuestionar y actuar. Rendir homenaje a Zulen es continuar su inconformismo: convertir el estudio en compromiso y la crítica en movimiento.