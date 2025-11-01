Cien años sin Zulen

César Alonso Miranda Medina
En 1919, escribía en “La Crónica” un artículo titulado “Harvard y San Marcos”. A partir de una comparación entre ambas universidades, reflexionaba sobre el papel de la educación superior en el país. Su pluma apuntaba con firmeza a los males que corroían la universidad peruana: la precariedad institucional, el conformismo estudiantil y la pérdida del espíritu universitario. La universidad debía ser el motor moral e intelectual de la nación, no un trámite académico. El estudiante no era un espectador pasivo, sino un agente de cambio llamado a pensar, cuestionar y transformar su realidad.

Para Zulen, la educación tenía una misión ética y emancipadora. Su crítica fue directa: la universidad no debía reducirse a una rutina de créditos, exámenes y diplomas, pues todo ello fosilizaba la enseñanza y anulaba su sentido transformador. Aquella advertencia, escrita hace más de un siglo, sigue teniendo vigencia. Su voz resuena como un llamado urgente a recuperar el sentido de estudiar.

Zulen fue crítico del conformismo, ese hábito que adormece a los idealistas. Denunció la tendencia de muchos jóvenes a adaptarse al sistema que dicen cuestionar, y advirtió sobre el peligro de una formación que produce burócratas en lugar de ciudadanos comprometidos. Su visión del servicio público exigía coherencia, sacrificio y acción, rechazando el oportunismo y la corrupción.

A cien años de su partida, las ideas de Pedro Zulen siguen interpelando a estudiantes y docentes que creen en el cambio. La tarea universitaria exige pensar, cuestionar y actuar. Rendir homenaje a Zulen es continuar su inconformismo: convertir el estudio en compromiso y la crítica en movimiento.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

César Alonso Miranda Medina es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

