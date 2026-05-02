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¿Cómo atacar el problema del Reinfo?

“Lo importante es que los esfuerzos se concentren en mejorar las condiciones laborales y ambientales mínimas requeridas”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Siempre es fácil criticar sin proponer soluciones factibles. Pese a algunos avances, aún tenemos 22.776 operaciones mineras protegidas por el registro de formalización y 2.328 plantas registradas en el Reinfo, y 174 de las 357 registradas formalmente con licencia del registro que tratan minerales de terceros.

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