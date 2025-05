Los partidos políticos son estructuras del siglo XX tratando de resolver problemas del siglo XXI con herramientas del siglo XIX.

La política tradicional sigue creyendo que el poder se organiza en listas escritas a pulso y se gana a punta de cédulas marcadas con lapicero azul. Pero los ciudadanos del siglo XXI ya no quieren votar solo en cédulas enormes cada cinco años, sino que quieren deliberar y participar de manera continua, y no llegar al final del proceso cuando ya todo está listo.

Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones que vertebran la política nacional. Muchos partidos políticos siguen operando como máquinas oxidadas de clientelismo, con comités que se activan durante la campaña, pero que se apagan al día siguiente de la elección.

¿Qué pasaría si, en lugar de planillones firmados en la calle, tuviéramos una plataforma digital desde donde los ciudadanos pudiésemos verificar, auditar y decidir usando nuestras propias computadoras o celulares? ¿Y si, en lugar de cuoteos oscuros para definir candidaturas, usáramos procesos abiertos con deliberación ciudadana en tiempo real?

Algunos dirán que eso es utópico. Que la política es más compleja. Que no todo se puede digitalizar. Pero eso equivaldría a decir que no se puede hacer banca electrónica porque hay billetes falsos. La solución no es negar el cambio. Es diseñarlo con inteligencia.

Ya existen experiencias concretas: plataformas de democracia directa no solo en Estonia, sino también en países de la región, que nos hablan de una clara tendencia a innovar la política. ¿Podemos hacer algo así en el Perú?

La respuesta es un sí rotundo. Y la buena noticia es que, antes del 2026, podemos dar pasos reales en la innovación de los partidos políticos. Porque resulta que un grupo de instituciones relevantes del país -IPAE, Empresarios por la Integridad, IPYS, Proética y Transparencia- han logrado identificar un pequeño puñado de partidos que están dispuestos a abrirse a la lógica de las nuevas exigencias ciudadanas, a través de la iniciativa llamada RTC (Revisa Tu Candidato).

Y el RTC no es solo una plataforma digital sostenida en IA, es también una apuesta por innovar a los partidos como si fueran plataformas de código abierto, empezando por dos acciones concretas.

Primero, adoptando una lógica de datos abiertos. Ya no basta con decir que se cumplieron las cuotas o que “hubo democracia interna”. A través de comunidades internas de activistas digitales, los propios partidos políticos transparentan sus procesos internos de selección y, mejor aún, utilizan estándares de idoneidad que muestran su vocación de apertura. La tecnología cívica sirve para eso.

Segundo, incorporando el rol de oficial de gobierno y activismo digital en su estructura funcional, para que el poder de lo digital no solo signifique tener una cuenta en TikTok, sino que promueva la digitalización como un mecanismo de empoderamiento ciudadano.

Innovar no es un lujo de países nórdicos. Es una necesidad urgente en países como el nuestro, donde la desconfianza en las instituciones no puede combatirse con discursos. Si queremos tener partidos capaces de representar a una ciudadanía moderna, tenemos que dejar de pensar en la política como algo cerrado, tal como la forjaron en el siglo pasado.

Hoy existe una iniciativa que puede colaborar a hackear los viejos usos de la política. Aún estamos a tiempo.