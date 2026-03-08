El Comercio
Cuando el poder desafía las reglas: el Perú ante la reforma de la OMC

“El Perú ha construido una reputación de apertura responsable, lo que es un activo”.

    Mercedes Araoz
    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    "El comercio mundial ya no se mueve solo por eficiencia; también por estrategia". Ilustración: Giovanni Tazza
    El comercio internacional atraviesa un momento decisivo. Por décadas, el sistema multilateral ofreció algo esencial: reglas comunes. Bajo el GATT y luego con la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluso las grandes potencias aceptaron límites. Entre los compromisos claves que se respetaban están la no discriminación entre naciones socias, con el Trato de Nación Más Favorecida y el Trato Nacional una vez ingresado el producto, servicio o inversión. No desaparecieron los conflictos, pero se resolvían dentro de un marco institucional. Ese equilibrio hoy está bajo presión. Estos principios básicos del comercio internacional están siendo cuestionados por razones geopolíticas y el revivir del nacionalismo productivo.

