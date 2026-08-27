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¡Derribemos el estado burocrático!

“Debemos evitar tanto al Estado controlista como al empresario mercantilista”.

    Jacques Rodrich
    Por

    Senador de la República

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Las reformas implementadas a partir de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori tuvieron entre sus líneas maestras el desmantelamiento del estado empresario.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.