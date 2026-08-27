¡Derribemos el estado burocrático!

Las reformas implementadas a partir de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori tuvieron entre sus líneas maestras el desmantelamiento del estado empresario.

Antes se partía de la premisa que diversas actividades económicas por ser estratégicas para el país, no podían dejarse en manos de los privados ya que los moviliza el “frío y sórdido afán de lucro”. Por el contrario, las empresas estatales son inspiradas por un “alto interés público”.

Las consecuencias de esta forma de pensar ya son parte de nuestra historia económica. Enormes pérdidas pagadas por todos los peruanos, desempeño ineficiente, robo descarado, entre otros impactos negativos.

Después de 34 años de esas reformas, hoy podemos decir que lo que preocupa ya no es el estado empresario sino el estado burocrático, un mal que aqueja a toda la administración pública afectando a todos los ciudadanos. Ahora, es urgente someter a dieta no solo a la burocracia estatal que ha crecido a pasos agigantados, sino también a la tramitología, la sobrerregulación y la reducción del poder discrecional de decisión del burócrata. Solo así podremos liberar tiempo y recursos de los privados para destinarlos a aquellas actividades donde se genere valor a la economía.

Según datos oficiales de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi entre el 2020 y 2025 esta institución eliminó e inaplicó 37.543 barreras lo que ha representado un ahorro al ciudadano de S/1.302 millones. De ese universo de barreras ilegales o carentes de razonabilidad, 8.330 fueron normas de alcance nacional que generaron mayores costos a la ciudadanía con un impacto de S/946 millones. Le siguieron barreras impuestas por Lima y Callao con un impacto de S/160 millones.

Los datos de la Comisión de Eliminación de Barreras son elocuentes y evidencian que el estado burocrático es un mal endémico cuya telaraña llega a todos los sectores de la economía, asfixiando y desalentando la iniciativa privada. Es por esta razón que podemos decir que el mayor enemigo del peruano no es otro peruano, sino el propio estado.

La ironía del Estado Peruano es que no solo no produce riqueza, sino que con su accionar la entorpece en vez de facilitarla.

Por estas razones, es imperativo que el Estado Peruano priorice la agenda de simplificación administrativa, reducción de barreras burocráticas, ataque frontal a la sobrerregulación y generación de un entorno favorable a la iniciativa privada para mejorar la competitividad y reducir las cargas que enfrentan ciudadanos y agentes económicos.

Para lograr este objetivo es importante la alianza estratégica de los ciudadanos con una institución clave en este proceso de eliminación de trabas: la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.

En un mundo de conocimiento disperso, es necesario que los ciudadanos colaboren con la identificación de barreras, comunicando qué barreras afectan su acceso o permanencia en el mercado o genera trámites engorrosos y se haga uso de las denuncias informativas ante el Indecopi, ya sea por motu propio o se canalice vía el Congreso de la República a través de nuestro Proyecto “DINAMITANDO BARRERAS” -que será en breve presentado a la opinión pública-.

Por el lado público, es preciso fortalecer las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras del Indecopi ya que en la práctica viene demostrando su gran eficacia para identificar y neutralizar barreras burocráticas, convirtiéndose en el gran aliado de la iniciativa privada ciudadana. Dado que los tentáculos burocráticos afectan a todos los sectores de la economía, es fundamental dotar a esta comisión de otras facultades para que intervenga sectores hiper regulados y realice intervenciones de desregulación sectorial. El objetivo central es hacerle más fácil la interacción de los ciudadanos con el Estado.

Si un fármaco tiene certificado de la FDA de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿cuál es la lógica de exigirle pasar por certificados de Digemid? Si una empresa de seguros opera en el Estado de Nueva York con sus rigurosos estándares, ¿no debería la SBS aprobar su funcionamiento en el Perú de forma automática? Los ejemplos abundan. Debemos evitar tanto al Estado controlista como al empresario mercantilista.

Debemos trabajar arduamente en identificar y “dinamitar” las barreras burocráticas que genera la administración pública en general, pues solo así podrán nuestros ciudadanos generan riqueza y trabajo. Y, lo más importante, dejar de ver al Estado como un enemigo para convertirse en un aliado de la iniciativa privada.