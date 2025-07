Dinámicas de la corrupción

En la coyuntura actual discutimos sobre el inicio, el desarrollo o la inminencia de sentencias judiciales referidas a sonados casos de corrupción ocurridos en los últimos años.

Si pasamos revista a los diferentes casos, se encontrarán diferentes modalidades o dinámicas en la corrupción, y esas distinciones son importantes para pensar en estrategias de prevención, detección y sanción. En la segunda mitad de la década de los años noventa, tuvimos un gobierno autoritario, que buscó limitar la acción de la oposición, controlar e impedir el funcionamiento autónomo de las instituciones. Además, en la cúspide del gobierno, junto al presidente, pesó tanto el servicio de inteligencia, como operador de los intereses del gobierno, como la comandancia general del Ejército. No es de extrañar que los niveles de corrupción hayan sido escandalosamente altos, que desde la cúspide del poder se haya corrompido al conjunto de instituciones, y que en compras militares se hayan dado algunos de los casos más escandalosos de corrupción.

Desde el 2001, con la caída del fujimorismo, se abrieron oportunidades para el desarrollo de una institucionalidad de combate a la corrupción, que no deben ser menospreciados. Con el paso del tiempo, especialmente después de las revelaciones del Caso Lava Jato en el 2016, descubrimos una nueva dinámica de corrupción: la fuerza motriz no estuvo en una cúpula del poder, sino en arreglos entre empresas que buscaban contratos “favorables”, con autoridades liderando un Estado con mayores recursos, autoridades además en diferentes niveles de gobierno. Tuvimos desde el 2003 no solo al gobierno nacional y municipal, también nuevas autoridades regionales con funciones y recursos. Además, descubrimos, con casos como el de ‘Los Cuellos Blancos’ que otra clave para el desarrollo de la corrupción fue infiltrar al sistema de justicia, y lograr la complicidad de fiscales y jueces. Estos actos de corrupción no pudieron ser evitados con los mecanismos de control existentes en esos años, aunque sería justo decir que sin ellos las cosas podrían haber sido mucho peores. Como respuesta a estos escándalos, se produjo una nueva ola de iniciativas anticorrupción, con énfasis en mejores mecanismos en el nombramiento y evaluación en la actuación de fiscales y jueces.

En los últimos años, estaríamos ante una nueva dinámica. Se ha perdido el ímpetu y el sentido de desarrollar mejores iniciativas para combatir la corrupción. Se ha producido un cambio político sustantivo, y ahora el énfasis parece estar puesto en una suerte de “garantismo”, donde se vela por los derechos de los investigados y procesados, antes que por evitar la proliferación de la corrupción. Se ha formado una suerte de frente en el que convergen respuestas ante algunos excesos judiciales con intereses de investigados de derecha y de izquierda, en los ámbitos nacional, regional y local. Además, se ha retrocedido en el desarrollo de lógicas mínimamente meritocráticas en la contratación de funcionarios en todo el sector público, así como en mecanismos de control en las instituciones del Estado. Al final, pareciera que las dinámicas de corrupción se han multiplicado y fragmentado. El último informe (2024) de la contraloría sobre riesgos de corrupción e inconducta funcional apunta sobre la vulnerabilidad de ministerios como Transportes, Salud, sectores como Interior y Defensa, donde prima la inestabilidad, y universidades públicas con menores controles, asociados a los retrocesos de la reforma de la educación superior.