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¿Dónde juegan los niños?

“Ahora que se acercan las elecciones municipales, será interesante ver cómo nuestros candidatos buscan defender y proteger a nuestra niñez”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En vez de culpar a madres por ser “descuidadas”, debemos recuperar el espacio público, especialmente para que nuestros hijos e hijas participen en abierta interacción con otros". Foto: GEC
    "En vez de culpar a madres por ser “descuidadas”, debemos recuperar el espacio público, especialmente para que nuestros hijos e hijas participen en abierta interacción con otros". Foto: GEC

    Una madre de cinco hijos fue condenada en Virginia (Estados Unidos) por contribuir a la delincuencia de un menor. Su delito: permitir que su hijo de 5 años caminara solo unos 800 metros en su urbanización cerrada. La madre sostuvo que vivían en una comunidad amurallada y que no había mayor peligro. Hace 50 años, el compositor y cantante Cat Stevens preguntaba: ¿dónde jugaban los niños en la sociedad actual? Denunciaba así la poca importancia que el juego infantil tenía en las políticas públicas modernas. En el fondo, los sitios donde en mis tiempos se jugaba eran las calles, parques y otros lugares públicos. Ahora son considerados peligrosos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.