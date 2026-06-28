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Dos cámaras, un desafío

“La bicameralidad no es una vacuna que inmuniza contra la corrupción, la pereza intelectual ni la tentación autoritaria. Todo dependerá de la voluntad política de las bancadas y de la actuación individual de cada uno”

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La clase política peruana tiene, a partir de julio, una nueva oportunidad. Que sepa aprovecharla, es otra historia. El desprestigiado unicameralismo llegó a su fin. A partir del 26 de julio retornaremos al sistema que hemos tenido durante la mayor parte de nuestra vida republicana. El bicameralismo podría asegurarnos mejor calidad legislativa, deliberación, control, equilibrio, y con algo de suerte, incluso hasta reflexión.

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