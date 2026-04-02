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Educación: en agenda, pero aún fuera de foco

“El debate debería haber exigido algo distinto: no más propuestas, sino compromisos verificables”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

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    Es justo reconocer un avance: la educación ha logrado posicionarse como un tema prioritario en el reciente debate presidencial. En un contexto donde otras urgencias suelen desplazarla, corresponde saludar el esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones por incorporarla en la agenda electoral. No es un detalle menor: es una señal de que, al menos en el plano discursivo, existe conciencia de su importancia.

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