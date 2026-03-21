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El gran reto del liderazgo femenino

“Promover el liderazgo femenino exige revisar las condiciones estructurales en que las mujeres desarrollan sus proyectos de vida”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

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    "La lección es clara: se necesitan tanto decisiones corporativas como políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad y construyan entornos laborales más flexibles, modernos y compatibles con la complejidad de la vida real". (Foto: iStock)
    "La lección es clara: se necesitan tanto decisiones corporativas como políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad y construyan entornos laborales más flexibles, modernos y compatibles con la complejidad de la vida real". (Foto: iStock)
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    El liderazgo femenino ya no es una promesa ni una excepción: es una realidad visible en el mundo profesional y los ránkings lo confirman. Pero, en el Perú, ese avance convive con una verdad incómoda: para la mayoría de mujeres, llegar a posiciones de liderazgo y sostenerse en ellas aún implica un costo personal y familiar desproporcionado.

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