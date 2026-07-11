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El Niño y el uso de la tecnología

“El gobierno electo empieza con un gran reto, posiblemente con un El Niño de gran impacto, pero se requieren esfuerzos coordinados”.

    Erick Iriarte
    Por

    Abogado especialista en derecho digital

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Articulan acciones frente al Fenómeno El Niño en Piura
    Articulan acciones frente al Fenómeno El Niño en Piura

    Los fenómenos de El Niño no son recientes en la costa peruana. Se conocen desde los tiempos prehispánicos, como también se conoce la furia de la naturaleza. Por ello que, entre los fenómenos naturales es, con los terremotos, en el que más deberíamos invertir en prevención.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.