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El Niño ya comenzó: aún podemos evitar una crisis sanitaria

“El Gobierno cuenta con un instrumento idóneo para financiar e implementar las acciones orientadas a la emergencia, así como la reforma más profunda que se requiere en salud pública”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

    / JUAN PONCE / EL COMERCIO

    El Perú ya conoce el costo de reaccionar tarde. El Niño Costero de 2017 dejó graves pérdidas humanas, materiales y sanitarias. En 2023, las lluvias asociadas al ciclón Yaku fueron seguidas por la mayor epidemia de dengue registrada hasta entonces: cerca de 273.000 casos y más de 430 muertes. En ambos episodios, las debilidades de los servicios, las fallas logísticas y una respuesta que llegó cuando la emergencia ya estaba en marcha agravaron las consecuencias. La lección es simple: prepararse cuesta, pero reaccionar tarde cuesta mucho más.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.