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El nuevo Congreso (2)

“Tampoco parece verosímil la imagen de un Sánchez liderando la oposición desde la sociedad civil, mundo que en realidad se mueve con gran autonomía respecto de los partidos políticos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Uno de los temas abordados en el foro social ha sido la legislación minera actual. Foto: Agencia Andina
    Uno de los temas abordados en el foro social ha sido la legislación minera actual. Foto: Agencia Andina

    La semana pasada comentábamos sobre el nuevo Congreso y sobre el desafío que enfrentará Fuerza Popular, necesitada de buscar apoyos más allá de su espacio de alianzas más natural, pero al mismo tiempo de mantener el respaldo de su propio bloque y de sus sectores más conservadores e intransigentes.

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