En el Semáforo de este jueves 5 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el alentador mensaje sobre la relación entre el Perú y Corea del Sur. Segundo, se inician las investigaciones sobre las visitas al presidente. Finalmente, 21 puentes en riesgo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL PERÚ Y COREA DEL SUR

El embajador de Corea del Sur en el Perú, Choi Jong-uk, afirmó que somos el país latinoamericano que más respalda la cultura coreana, impulsada por el k-pop, el cine y la gastronomía. La relación bilateral crece con un comercio que superó los US$2.500 millones en el 2025 y más turistas coreanos visitan el país. Eventos como el K-pop World Festival Perú y la cooperación cultural fortalecen los lazos, lo que posiciona al Perú como centro regional de difusión de la cultura coreana.

🔴 SE INICIAN LAS INVESTIGACIONES

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de cinco jóvenes que, tras reunirse con el presidente José Jerí, obtuvieron órdenes de servicio y cargos en entidades del Estado. La pesquisa, que apunta a quienes resulten responsables, no incluye al mandatario, pero podría derivarse al fiscal de la Nación si surgen indicios contra él. La fiscalía puede recabar pruebas, solicitar información y diligencias para determinar posibles delitos contra la administración pública.

🔴 PUENTES EN RIESGO

Especialistas y gremios advirtieron que 21 puentes de la Carretera Central presentan un riesgo estructural grave, que podría llevar al colapso de varias estructuras si no se intervienen urgentemente. La alerta surgió tras la autorización de Provías Nacional para el paso de camiones de hasta 101 toneladas, muy por encima del límite anterior de 60 toneladas, lo que aumenta el desgaste de esas obras. La preocupación se centra en que muchas estructuras no están preparadas para cargas tan pesadas, lo que pone en peligro a los usuarios de esta vía.